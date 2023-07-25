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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية في مهرجان فينيسيا السينمائي

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم التونسي “وراء الجبل” للمخرج محمد بن عطية في قسم آفاق بمهرجان فينيسيا، وهو انتاج مشترك بين تونس، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، والسعودية.

المهرجان يشهد عرض عدد من الأفلام المنتظرة هذا العام ومنها جديد المخرج رومان بولانسكي وهو فيلم The palace  الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية بجانب أحدث أفلام المخرج وودي ألان.

مهرجان فينيسيا السينمائي

ومن المقرر أن ينظم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حفل لتكريم الفنانة الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا التي توفيت في يناير الماضي، وكانت أيقونة فنية شهيرة.
 

سيشهد حفل تكريم جينا لولوبريجيدا الذي يقام يوم 29 أغسطس قبل حفل افتتاح مهرجان فينيسيا، عرض مجموعة من أفلامها المرممة حديثا، ومقابلة خاصة معها في فيلتها.


وتشارك عدد من الشخصيات العربية من جنسيات مختلفة في لجان تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 80.

وجاءت القائمة كالتالي: صالح بكري - ممثل فلسطيني/ المسابقة الرسمية، كوثر بن هنية - مخرجة تونسية/ مسابقة آفاق، فوزي بنسعيد - مخرج مغربي/ مسابقة العمل الأول.

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