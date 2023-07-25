البيت الأبيض مستاء من المصادقة على قانون الغاء حجة المعقولية

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن تصويت الكنيست الإسرائيلي حول قانون "حجة المعقولية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الإدارة الامريكية تعرب عن أسفها حيال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأضافت إنه "من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية ضئيلة"، لافتة إلى أنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، إذ قاطع نواب المعارضة التصويت بعد فشل محادثات اللحظة الأخيرة حول التأجيل.

وأكدت أهمية الإجماع لتغييرات ديمقراطية كبيرة، ولا سيما أن مشروع القانون، الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، التي يعتبرها القضاة "غير منطقية".