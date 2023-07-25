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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ذاكرة عشوائية 32 رام.. لينوفو تطلق لاب توب Xiaoxin Pro 16 بإصدارين مختلفين

لينوفو
لينوفو

أطلقت شركة "لينوفو" Lenovo منتجاتها الجديدة من سلسلة Legion للألعاب خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث كشفت النقاب عن الكمبيوتر المحمول Legion Y9000X بالإضافة إلى الكمبيوتر اللوحي Legion Y700 المخصص للألعاب. 

تم تحديث  Lenovo Xiaoxin Pro 16  موديل عام 2023 ليكون في إصدارين مختلفين و بتكوينين جديدين يقدمان مع أحدث معالجات إنتل وهو  Intel Core i9.

ونقدم إليك كل تفاصيل النماذج الجديدة في السطور التالية:

لينوفو

تفاصيل Lenovo Xiaoxin Pro 16 

يأتي الإصدارين الجديدين لـ Xiaoxin Pro 16 بعد أن أطلقت الشركة بالفعل النسخة الصينية في مارس من هذا العام، مع وحدات المعالجة المركزية Core i5 و Core i7 وكانت مع تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي المتنوعة ولكن الإصدارات العالمية الجديدة هي كما يلي:

معالج Core i5-13500H مع ذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 5999 يوان اي ما يعادل 834 دولار أمريكي

معالج Core i9-13900H مع ذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 6799 يوان أو ما يعادل 946 دولار أمريكي.

لينوفو

وبالنسبة لإمكانيات الأجهزة الجديدة، يأتي لينوفو Xiaoxin Pro 16 بشاشة مقاس 16 بوصة، دقة 2.5 كيلو مع معدل تحديث 120 هرتز ومجموعة ألوان 100٪ sRGB. يزن الكمبيوتر المحمول 1.93 كجم ودرجة سمك 17.5 ملم فقط ويحزم بطارية بسعة 75 وات في الساعة.

وتشمل منافذ التوصيل USB4 ، ومنفذ USB-C ، ومنفذ USB-A مزدوج ، ومنفذ HDMI ، وقارئ بطاقات SD.

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وأطلقت لينوفو أيضًا إصدار Ryzen من الكمبيوتر المحمول في مارس الماضي، مزودًا بمعالج Zen3 architecture R5 7530U. تأتي وحدة المعالجة المركزية مع 6 أنوية و 12 عقدة، ومروحة كبيرة ، وأنابيب حرارية مزدوجة للتبريد،  مجهز بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجا بايت رام و 512 جيجا بايت روم SSD ، ويحتوي أيضًا على شاشة كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل.

ويتميز حاسوب  لينوفو  إصدار Ryzen بتصميم معدني الجيد ودرجة سمك  16.9 ملم،  كما أنه أخف وزناً قليلاً من نسخة Xiaoxin Pro، حيث يزن حوالي 1.89 كجم.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول على بطارية مدمجة تبلغ 56.6 واط في الساعة ، وتشمل المنافذ بطاقات USB-C و USB-A و HDMI و MicroSD.

لينوفو Xiaoxin Pro 16 لاب توب Lenovo Legion Legion Y9000X Legion Y700 إنتل Intel

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