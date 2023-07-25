لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة وانطلاق تنسيق المرحلة الاولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية خلال الايام المقبلة.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

كيفية التقدم لتنسيق الجامعات 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية .

وأشارت إلى أن القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات هو أن يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي: "إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب".

وأضافت: يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما أنه يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية: