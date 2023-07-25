شبيه مبابي يمازح الهلال السعودي: يمكنهم التعاقد معي.. والنجم الفرنسي يرد

علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على تغريدة نجم فريق ميلووكي باكس لكرة السلة، يانيس أنتيتوكونمبو، بشأن إمكانية انضمامه لـ الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نجم فريق ميلووكي باكس لكرة السلة، يانيس أنتيتوكونمبو، الذي يشبه مبابي، كتب في تغريدة على موقع "تويتر"، إن “الهلال يمكنه أن يتعاقد معه هو”، معلقا "أبدو مثل كيليان مبابي".

وعلق “مبابي”، على تغريدة نجم السلة بسلسلة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وكان باريس سان جيرمان وافق على إمكانية حديث الهلال السعودي مع مبابي بشأن انضمامه للفريق مقابل ٣٠٠ مليون يورو.