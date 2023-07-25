ازدراء المجلس.. إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد مارك زوكربيرج

قالت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنها ستصوت في 27 يوليو على احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بتهمة ازدراء الكونجرس لعدم امتثاله لأمر استدعائها.

وأضافت اللجنة: “ستعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعا يوم الخميس 27 يوليو 2023، الساعة 2 ظهرا.. التشريع الذي سيتم النظر فيه يشمل: تقرير يوصي بأن يستشهد مجلس النواب بمارك زوكربيرج بتهمة ازدراء الكونجرس”.

وأمس، قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر متعددة مطلعة على الأمر، إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قد تصوت على قرار ازدراء الكونجرس يوم الخميس.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت اللجنة معلومات من “ميتا” وشركات التكنولوجيا الأخرى حول سياسات الإشراف على المحتوى كجزء من تحقيق أوسع من قبل المشرعين في التسليح المزعوم للحكومة الفيدرالية والتواطؤ مع شركات التكنولوجيا لفرض رقابة على المستخدمين.