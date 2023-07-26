مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. هل ترتفع الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة؟

أكد عدد كبير من خبراء التعليم ، أنه سوف يشهد تنسيق الجامعات 2023 ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي بدرجات لا تتجاوز 1% ويمكن للطلاب معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط اضغط هنا

تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.



- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنصورة 387 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب دمياط 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب سوهاج 386 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الزقازيق 385 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب فاقوس 384 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب طنطا 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب كفر الشيخ 383 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة

تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب عين شمس 380 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب الأقصر 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب بنها 379 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب المنيا 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب حلوان 378 درجة.

- تنسيق الجامعات 2023 المتوقع لكلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

تنسيق كلية الهندسة 2022



تقدم «موقع صدي البلد» في السطور التالية الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.