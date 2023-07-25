وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان يزور المركز القومي للبحوث

استقبل الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان برئاسة الدكتور سعيد جعبوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى والإبتكار، والدكتورة عفراء العدوية عميد كلية العلوم التطبيقية والصيدلية والدكتور يحيى الشامسى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.



يأتي ذلك فى إطار سياسة المركز القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.



حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور ممدوح معوض على حسن نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد أحمد شمس مستشار رئيس المركز، وعمداء المعاهد المختلفة بالمركز القومى للبحوث، والدكتور أحمد إسماعيل الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية ومنسق اللقاء.

وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، وقام عمداء المعاهد بالمركز بتقديم نبذة سريعة عن أهداف معاهدهم وتخصصاتها المختلفة، والوحدات الإنتاجية ووحدات الخدمات بها.

جدير بالذكر أنه تم إستعراض بعض المشروعات، والبحوث التطبيقية، والمعروضات الصناعية، والخدمات التى يقدمها مركز التميز الطبى بالمركز القومى للبحوث، تمهيدا لعقد سلسلة من الإتفاقيات بين المركز القومى للبحوث، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وأشاد الدكتور سعيد جعبوب والوفد المرافق له بنتائج اللقاء، والمناقشات المثمرة، وماشاهدوه من تطور فى كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم فى دفع عجلة التنمية،.

وأعرب عن تطلعه للتعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات وخاصة المجالات الهندسية، وصناعات النسيج، والعلوم الصيدلية، والصناعات الكيماوية.

وأكد أن المركز القومى للبحوث يعتبر من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط، وأحد المؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمى بالصناعة، وقد تبادل الطرفان إهداء الدروع.

