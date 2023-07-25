عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات كليات القمة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القمة، والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا.

 

txt

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتدريب المُبتكرين المصريين

txt

وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان يزور المركز القومي للبحوث

txt

التعليم العالي: 97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بتنسيق الجامعات

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

txt

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

txt

بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي بشأن كليات الهندسة

txt

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

txt

جامعة الجلالة: نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

txt

جامعة الجلالة: زيادة السكن الجامعي للطلاب من 500 إلى 3200 سرير

txt

جامعة الجلالة: نستقبل 7500 طالب بالعام الدراسي 2023 / 2024

تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر ، لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

 

ويعتبر تنسيق الجامعات 2023، الخطوة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

 

تنسيق الجامعات 2023

 

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات.

 

تنسيق الجامعات 2023

 

كليات القمة لطلاب علمي علوم

وتشير المؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب علمي علوم، في تنسيق الجامعات 2023 قبل نتيجة الثانوية العامة، بان الحد الأدني للقبول سيكون علي النحو الأتي:

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

txt

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتدريب المُبتكرين المصريين

txt

وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان يزور المركز القومي للبحوث

txt

التعليم العالي: 97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بتنسيق الجامعات

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

txt

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

txt

بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي بشأن كليات الهندسة

txt

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

txt

جامعة الجلالة: نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

txt

جامعة الجلالة: زيادة السكن الجامعي للطلاب من 500 إلى 3200 سرير

txt

جامعة الجلالة: نستقبل 7500 طالب بالعام الدراسي 2023 / 2024

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

تنسيق الجامعات 2023 مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

بعد صدمة على معلول.. تقارير: الأهلي يقترب من ضم ظهير أيسر مغربي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بدون زيادات جديدة.. تفاصيل الرسوم المفروضة على شحن الرصيد

مغالاة كبيرة.. مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ضم محمد رضا بوبو

موضوعات متعلقة

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتدريب المُبتكرين المصريين

وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان يزور المركز القومي للبحوث

التعليم العالي: 97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بتنسيق الجامعات

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي بشأن كليات الهندسة

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

جامعة الجلالة: نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد

بسبب بولو الهاتشباك.. فولكس فاجن تتراجع عن تسريح العمال| تفاصيل

قرعة كأس الكونفدرالية.. تحديد منافس الزمالك المحتمل| تعرف عليه

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

أخبار تهمك| الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

انزل واكشف واطمن.. استعدادات مبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الثقافة السينمائية وسفارة بارجواي لإقامة نادى سينما شهرى.. صور

جائزة اليانصيب.. مفأجاة صادمة بعد إعلان إمرأة أمريكية فوزها بـ مليار دولار

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ