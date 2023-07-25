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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"نظام عالمي جديد".. الكرملين يعلن تفاصيل كلمة بوتين في القمة الروسية الإفريقية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن عن تقييمه لنظام العلاقات الدولية الحديث وسيقدم بعض المبادرات خلال القمة الروسية الإفريقية.

وأضاف ممثل الكرملين، إن الرئيس سيدلي ببيان كبير، وسيقدم تقييمه لحالة نظام العلاقات الدولية، بما في ذلك إقامة نظام عالمي جديد، على أساس مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول ذات السيادة".

وتابع: "سيتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لآفاق مزيد من التطوير للعلاقات بين روسيا وإفريقيا مع التركيز على مساعدة روسيا للتنمية الوطنية السيادية للدول الروسية، على ضمان الوصول العادل إلى الغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة والطاقة"، لافتا إلى أنه سيتم عرض بعض مبادراتنا في هذه المجالات.

ووفقا لـ أوشاكوف، فإن روسيا تولي اهتماما على سبيل الأولوية لتنمية العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن علاقات روسيا التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تتطور بنجاح.

وقال ممثل الكرملين: "في السنوات الثلاث الماضية، منذ القمة الروسية الإفريقية الأولى، زاد حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا من 16.8 مليار دولار إلى 17.9 مليار دولار بنهاية عام 2022؛ وتحسنت تسمية السلع بسبب الحصة المتزايدة من المنتجات غير الأولية عالية التقنية".

كما أشار إلى التعاون في مجال التعليم، لافتا إلى أنه تم إعادة بناء حوالي 100 مرفق تعليمي خلال الحقبة السوفيتية بمساعدة سوفياتية، وتلقى حوالي 480 ألف طالب أفريقي تعليمًا مهنيًا هناك.

وقال أوشاكوف: "تستمر هذه التقاليد اليوم ، حيث وصل عدد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في روسيا إلى 35000 شخص. وزادت حصة التعليم للمواطنين الأفارقة بمقدار 2.5 مرة في ثلاث سنوات بسبب التمويل الفيدرالي ، وتبلغ حاليًا أكثر من 4700 مقعدًا للعام الدراسي 2023/24".

كما أشار إلى تعاون موسكو الوثيق مع الدول الأفريقية في المنظمات الدولية حول أهم القضايا العالمية والإقليمية.

وقال المسؤول إن "روسيا وأفريقيا تتعاونان بشكل وثيق في مجال الأمن والتصدي للتهديدات والتحديات الجديدة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وجرائم الإنترنت".

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