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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 26-7-2023

صدى البلد

توقف مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عن الارتفاع، وشهد الدولار  تراجعًا بنسبة 0.1% أمس الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع استمرت 5 جلسات متتالية لتصل به إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين. 

وفي مصر، استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-7-2023، أمام الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، ضمن نشرته الخدمية.

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سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر شراء الدولار 30.90 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الكويتي 

سعر شراء الدولار 30.88 جنيه

سعر بيع الدولار  30.95 جنيه

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم 

سعر الدولار اليوم بنك البركة 

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم

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سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

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