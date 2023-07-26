تحرك جديد بأسعار الدواجن.. مفاجأة في ثمن الفراخ البيضاء

عاودت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-7-2023، الارتفاع، مقارنة بأسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي، ولكن ظل سعر الدواجن متراجعا مقارنة بالأشهر الماضية.

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، بنحو 3 جنيهات تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 57 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و67 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء 57 جنيه للكيلو مقارنة بـ 54 جنيها أمس الثلاثاء

أسعار الدواجن الساسو وصلت إلى 100 جنيه للكيلو

واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو



سعر الدواجن اليوم



سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 50 جنيها للكيلو.

وسجل سعر البانية اليوم 160 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم



تراجع سعر البيض اليوم الاربعاء 26-7-2023.

سجل سعر طبق البيض الأبيض 101 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 106



ووصل سعر البيض الاحمر إلى 103 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيه.



وتراجع سعر البيض البلدي 110 جنيه للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 107 و120 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الابيض 7 جنيهات

سعر الكتكوت الساسو 8 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 7 جنيهات

أسعار الاعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 21,5 الف جنية للطن.



