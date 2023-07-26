السعودية.. القبض على متحرش بتلميذ لفظيًا خلال بث مباشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على مواطن نشر محتوى جنسيًا وتحرش لفظيًا بتلميذ في بث مباشر بحفر الباطن.

وحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، فألقت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث نشر من خلالها محتوى جنسيًا وتحرش لفظيًا بتلميذ مع التلفظ بألفاظ خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطبيق آخر".

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة السعودية أمرًا بالقبض على شخص تحرش بتلميذ أثناء بث مباشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلفظ بألفاظ خادشة للحياء بحقه.