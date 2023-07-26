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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: شهر أغسطس يسجل درجات حرارة قياسية.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن عدم وجود حرائق فى مصر يرجع إلى أن الجو ما زال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا الشهر المقبل.

وأضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر": إن ما يحدث فى العالم من موجة حارة سببه التغيرات المناخية، والعالم دخل مرحلة الظروف المناخية الجانحة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر تعمل منذ 4 سنوات على ملف التكيف مع التغيرات المناخية ومنها الخطة الوطنية لذلك، موضحة أن ما رأيناه في العالم من تغيرات مناخية منذ عامين أصبح أمر واقع علينا أن نتعامل معه.

وتابعت ياسمين فؤاد: "إحنا متعلمناش إننا لما نخرج من الأوضة عشان ننام نشد فيشة التليفزيون لأنها بتسحب كهربا".

وأكملت ياسمين فؤاد: "الوزارات والمحافظات والهيئات ملتزمة بتوصيات وزارة البيئة للحد من التغيرات المناخية".

 

 

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد شريف عامر يحدث في مصر

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