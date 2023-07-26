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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحلة نجاح وإدارة تعمل بجد|تعليقات الجماهير على فوز سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية

صدى البلد

توّج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

ويُعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وقامت عدسة "صدى البلد" باستطلاع رأي الجماهير حول رأيهم في الفريق ومستقبل النادي في الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

و جاءت بعض الآراء كالآتي:

حيث قال "جمال": "النادي يملك المقومات التي تصنع فريقًا بطلاً (لاعبون على مستوى - مدير فني مميز - إدارة تعمل بذكاء وفي صمت) أتوقع أن يتواجد الفريق في المربع الذهبي الموسم المقبل.

بينما قال “أحمد”: "كنت أتوقع الفوز على المصري ولكن بصراحة لم أتوقع أن يفوز برباعية على فريق عريق مثل النادي المصري وأتوقع تواجد النادي في الكونفيدرالية أو دوري الأبطال بعد موسمين أو أقل.

شاهد:

https://fb.watch/l-HRgfyt4e/?mibextid=Nif5oz

سيراميكا فوز سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية

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