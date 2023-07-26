رحلة نجاح وإدارة تعمل بجد|تعليقات الجماهير على فوز سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية

توّج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

ويُعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وقامت عدسة "صدى البلد" باستطلاع رأي الجماهير حول رأيهم في الفريق ومستقبل النادي في الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

و جاءت بعض الآراء كالآتي:

حيث قال "جمال": "النادي يملك المقومات التي تصنع فريقًا بطلاً (لاعبون على مستوى - مدير فني مميز - إدارة تعمل بذكاء وفي صمت) أتوقع أن يتواجد الفريق في المربع الذهبي الموسم المقبل.

بينما قال “أحمد”: "كنت أتوقع الفوز على المصري ولكن بصراحة لم أتوقع أن يفوز برباعية على فريق عريق مثل النادي المصري وأتوقع تواجد النادي في الكونفيدرالية أو دوري الأبطال بعد موسمين أو أقل.

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https://fb.watch/l-HRgfyt4e/?mibextid=Nif5oz