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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان خورى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان 18 أغسطس المقبل

مروان خورى
مروان خورى

يحيى الفنان مروان خورى حفلا غنائيا فى لبنان يوم 18 أغسطس المقبل وذل وس إجراءا احترازي مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويشدو مروان خورى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى لبنان سواء كانت أغانى قديمة أو حديثة.  

مروان خورى

 وقد قدم مروان خورى فى الفترة الأخيرة عدد من الحفلات الغنائية التى سجلت حضورا جماهيريا كبيرا فى مايو الماضى حيث قدم 5 حفلات فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

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كما أحيا مروان خورى مؤخرا حفلا غنائيا مؤخرا مع الفنانة نيكول سابا فى العراق وحقق الحفل نجاحا كبيرا أيضا. 

وكان آخر أعمال مروان خورى أغنية بعنوان "انت كما انت" وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيعى موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.  

يذكر ان مروان خورى أحد النجوم الذين اثاروا الجدل بسبب عدم زواجه حيث اطلق البعض عليه أشهر عازب فى الوسط الفنى إلا أنه فاجئني الجميع بزواجه مؤخرا وكان حديث السوشيال ميديا واحتفل مروان مؤخرا بعيد زواجه وتبادل مع زوجته عبر انستجرام عدد من الرسائل والتعليقات الرومانسية.  

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