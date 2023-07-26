شهر 7 الأكثر حرارة على الكرة الأرضية.. أستاذ دراسات بيئية يكشف

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الظاهرة الجوية المتطرفة كانت تحدث لمرة واحدة كل 250 سنة، و لكن اليوم تتعرض في العام الواحد أي منطقة بالعالم لهذه الظاهرة المتطرفة مع اختلافها من بلد إلى الأخرى، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% على حسب الموقع الجغرافي.

وأضاف عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكستر نيوز"، أن البلاد حاليا متأثرة بمرحلة التغير الحاد بالمناخ، قائلا: "شهر 7 هو الأكثر حرارة على الكرة الأرضية على الإطلاق في العالم، و يمكن استمرار هذه الظاهرة فترة"، موضحا أن الدول العربية هي أكثر من يعاني من هذا الطقس شديد الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أنه يتمنى أن ينتهي هذا الطقس شديد الحرارة خلال 4 أو 5 أيام لتعود درجات الحرارة إلى أقل قليلا.

