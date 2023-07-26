بسبب إمام عاشور.. مختار مختار يطالب الأهلي بالعفو عن رمضان صبحي والسعيد وإكرامي

طالب مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي، بالعفو عن الثلاثي رمضان صبحي وعبد الله السعيد وشريف إكرامي، الذين انتقلوا إلى فريق بيراميدز في السنوات الماضية.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: طالما مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على انتقال إمام عاشور بعد التجاوزات التي صدرت منه، أطالبهم بالعفو عن رمضان صبحي وعبد الله السعيد وإكرامي بعد ضم إمام عاشور.

وتابع: لدي تحفظ كبير على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور وموقفي واضح من البداية، وكنت أتمنى عدم انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

وأكمل: تحفظت على آداء الأهلي مع مارسيل كولر في البداية، والنتائج خدمته في الفترة الأخيرة، خاصة مع الفوز بعدد كبير من البطولات.

وأتم: كنت أتمنى منح راحة للقوام الأساسي للأهلي، بعد حسم الدوري، من أجل الحصول على الراحة الكافية، قبل الموسم الجديد.