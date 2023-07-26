عودة جلسات الحوار الوطني الأحد المقبل.. ماذا سيناقش من موضوعات؟

أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري عودة الجلسات مرة أخرى بعد توقف لعدة أيام بداية من الأحد المقبل 30 يوليو الجاري.

وكتبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، قائلة: "يستكمل الحوار الوطني جلساته النقاشية بدءاً من الأحد 30 يوليو، نشارككم جدول الأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني".

الحوار الوطني المصري

وكانت إدارة الحوار الوطني المصري، أعلنت بدء أولى الجلسات التخصصية المغلقة الثلاثاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في اللجان التالية:

لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي.

لجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وكتبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على الفيسبوك، قائلة: "مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، والتي تشهد دوماً مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، نبدأ اليوم معًا خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني، تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة".

وأضافت إدارة الحوار الوطني: "فمنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشنا خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات".

وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن الجلسات "أثمرت عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ"، متابعة: "لذا، بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، نبدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة".

وشددت إدارة الحوار الوطني على أن "هدفنا من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار والطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي".

من جهته قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه عقد الثلاثاء جلستان بالحوار الوطني وهما متخصصتان، موضحًا أنه "تم البدء في صياغة المخرجات و المقترحات".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، أن الجلسات المتخصصة تكون شديدة التخصص مع مقرري اللجان، وأنه يتم مناقشات المقترحات التي ستقدم لـ اللجان.

ولفت حسين - إلى أنه تم مناقشة نظام التأمين الصحي، وذلك في الملف المجتمعي، وكان هناك أطباء، لمناقشة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الجميع أن هذا النظام مشروع دولة، ويتم تطبيقه بشكل تجريبي في بورسعيد و الأقصر، وأن هناك مطالب بأن يكون في جميع المحافظات، مختتما بأن "الجميع يعمل من أجل تقديم أفضل شيء لـ المواطنين".