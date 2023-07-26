رئيس الشيوخ يستقبل وفدا فيتناميا.. ويشيد بعمق العلاقات التاريخية| صور

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، الوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حالياً برئاسة تران كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

ورحب المستشار "عبد الرازق" بالوفد الفيتنامي، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانياً وتجارياً واقتصادياً، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

وقدم " لو كوانج" التهنئة للمستشار "عبد الرازق" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وكذلك مرور 60 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام، مؤكداً أن زيارته لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود الشعبية والتنفيذية لتحقيق ذلك.

ووجه نائب رئيس وزراء فيتنام الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة فيتنام والبرلمان الفيتنامي في أقرب وقت، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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