جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر الكبير شوقي حجاب

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، بعد أن أثرى الحياة الفنية والثقافية.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشرت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نعيا، قالت فيه: "تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين SACERAU الشاعر الكبير شوقي حجاب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بفضله ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول".

شوقي حجاب من مواليد محافظة الدقهلية عام 1946، وقدم خلال مسيرته عددا من الأغنيات الشهيرة مع نجوم الغناء المصري، أبرزهم عمرو دياب ومحمد منير وميادة الحناوي ومنى عبد الغني وسيمون، كما برع الراحل فى تقديم أغنيات الأطفال ابتكر شخصية «بقلظ» مع الإعلامية نجوى إبراهيم.

تفاصيل وفاة شوقي حجاب

وتوفى الشاعر الغنائي شوقي حجاب عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الفترة الأخيرة.

ونشر جاسر خورشيد، مهندس الصوت، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء فيه: “بقلوب راضية بقضاء الله نودع المخرج والشاعر الكبير حبيب الملايين شوقي حجاب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة اليوم الأربعاء 26 يوليو بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة محور 26 يوليو بأكتوبر، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر، وليلة العزاء غدا الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية، رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.