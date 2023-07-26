2500 فرصة عمل.. تنظيم ملتقي توظيفي بالشرقية الأحد المقبل| التفاصيل

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه من المقرر ان تنظم وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة فاقوس ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريجي التعليم الفني وغيرهم من الباحثين عن عمل .

وذلك بمشاركة كبرى الشركات الصناعية والتي يتوفر لديها أكثر من 2500 فرصة عمل يوم الأحد القادم الموافق 30 يوليو 2023 م في تمام العاشرة صباحا بمدرسة الشهيد محمود منير يونس الثانوية العسكرية بمدينة بفاقوس.

أضاف وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية ان الشركات الكبري المشاركة تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير السكن للشباب المغتربين ووسيلة مواصلات مجانية ومزايا أخري متنوعة.

واشار " الرشيدي " الي ان هذا الملتقي يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته تدر عليه دخـلا ثابتاً يُساهم في تحسين ورفع مستوى معيشته وتوفير لــه حياه كريمة مؤكدا علي انه يمكن التسجيل الحضور من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/BYadacWnLS9bBW676