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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح عن سر عزوف الفنانين عن المسرح بشكل عام فضلا عن الاعتماد على نصوص أجنبية يتم تمصيرها.

 

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد : إن المسرح فى الفترة الأخيرة يشهد حراكا فنيا وهناك عديد من العروض المسرحية الجيدة سواء فى القطاع العام أو الخاص ولكن السبب فى عزوف الجمهور عن المسرح يرجع إلى الحالة الاقتصادية خاصة أن تذاكر المسرح الخاص كبيرة ولكن عروض القطاع العام متواجدة.

أما عن سبب عزوف الفنانين عن المسرح يرد محمد رياض : أرى أن السبب فى ذلك أن المسرح يحتاج إلى تفرغ تام لتقديمه فضلا عن أن العروض القطاع العام لا يمكن أن تقدم لهم القيمة المادية التى ممكن أن يحصلون عليها فى المسلسلات والأفلام وهذا الأمر يمكن حله من خلال بعض المرونة سواء من المنتجين أو الفنانين.

وأشار محمد رياض إلى أن النصوص المسرحية التى يشهدها المسرح فى الفترة الأخيرة تعتمد على أعمال مؤلفة ولكن ليس بنفس الكثافة التى كانت تقدم من قبل وهذا يرجع إلى عدم الاعتماد على كتاب كبار مثلما كان يحدث قديما.

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محمد رياض

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعه، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

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محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

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