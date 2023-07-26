الأهلي مش عايز يخسر| حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس.. و5 حالات للضرب جنائيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، بمشاركة حسين الشحات في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، نشبت أحداث مؤسفة بطلها حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات في مباراة بيراميدز.

وأحال اتحاد الكرة شكوى نادي بيراميدز بعد صفع حسين الشحات، لاعب الفريق السماوي محمد الشيبي، إلى لجنة التظلمات.

فيما غرم النادي الأهلي حسين الشحات فى البداية 300 ألف جنيه، ثم ضاعف الغرامة المالية إلى نصف مليون جنيه، بعد واقعة صفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وتباينت ردود الأفعال حول أزمة صفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومصير حسين الشحات نجم الأهلي قضائيا

تصرف حسين الشحات خاطئ

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما قام به حسين الشحات، تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز، هو تصرف خاطئ، معلقا “بعض جماهير النادي الأهلي تعلق على عقوبة حسين الشحات وترفض العقوبة التي تم توقيعها من اتحاد الكرة، هو انتوا عايزين تطنشوا ما قام به حسين الشحات”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، :

الحكاية كلها ان الاهلي مصدر لجماهيره اننا النادي اللي مستحيل يخسر ياحبيبي هو في حاجة ف العالم اسمها نادي مش بيخسر ده برشلونة والريال وليفربول و كل الاندية دي بتخسر عادي والناس بتطلع تعترف بالهزيمة وتقول احنا كنا نستحق الهزيمة ومبروك للمنافس والموضوع انتهي.

أضاف لكن في الاهلي الموضوع مختلف انا لما اكسب يبقي كسبت عن استحقاق ويبقي اتحاد الكرة جميل والاتحاد الافريقي عظيم ولاعيبة الاهلي في قمة الاخلاق وكل حاجة جميلة و بسمسم و زبادي خلاط.....ولما اخسر يبقي انا ازاي اخسر ده انا النادي الاهلي السبب يبقي الحكام وبكاري جاساما والاحتواء والشمس والساعة البولوجية واشياء غير طبيعية ولازم بعد ما نخسر نضرب المنافس ونشتمه ونعمل حكايات وروايات عشان خسرنا..

واختتم حديثه قائلًا: يجماعة لو انتوا مش فاهمين كورة او معندكوش تقبل للهزيمة خلاص العبوا مع نفسكم اصل احنا مش فاضيين للكورة والاهلي عشان كل ما يخسر ماتش هيعملنا مشكلة.

5 حالات لعقوبة الضرب في كرة القدم جنائيا

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على واقعة صفع حسين الشحات نجم النادي الأهلي للاعب بيراميدز محمد الشيبي.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى من الاندية الرياضية القيام بتنبيه وتوعية اللاعبين بأمر غاية فى ( الأهمية ) ، إن الألعاب الرياضية أتاحت ( الضرب ) ،،، على سبيل المثال لا الحصر ( الملاكمة والجودو والكاراتية ، العرقلة من الخلف فى كرة القدم ، الضرب بدون كرة إذا كان فى زمن اللعب المستمر ) .

أضاف: ولكن وفقا لقواعد ( فقه القانون الرياضي ) فإن إتاحة الضرب فى الرياضة تسقط إذا قام اللاعب بضرب لاعب آخر ويكون للاعب المعتدى عليه حق اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقواعد القوانين الجنائية فى الدول إذا تحققت الحالات التالى بيانها :-

أولاً :- تعاطى اللاعب للمنشطات الرياضية.

ثانياً :- استخدام اللاعب لإدوات رياضية غير مطابقة للمواصفات التى اقرتها قوانين الالعاب الرياضية.

ثالثاً :- قيام اللاعب بالضرب بعد انتهاء الزمن الفعلى للمسابقات أو المباريات ،، خارج ( النطاق الزمانى للعب )

رابعاً :- قيام اللاعب بالضرب عند توقف زمن اللعب على سبيل المثال الضرب بعد صافرة الحكم بإيقاف اللعب

خامساً :- قيام اللاعب بالضرب خارج محيط المسابقة أو المباراة ( النطاق المكانى للعب ) لاقامة المباريات أو المسابقات ( على سبيل المثال الضرب عند التوجه لغرف خلع الملابس )

اعتداء حسين الشحات لقطة ملهاش لازمة

علق حازم إمام نجم الكرة المصرية ولاعب نادي الزمالك سابقا، على واقعة ضرب حسين الشحات للاعب نادي بيراميدز الشيبي.

وقال حازم إمام "لقطة ملهاش أي داعي خالص وشكلها مش حلو"، مضيفا أن النادي الأهلي حصل على الدوري باداء قوي.



حسين الشحات يواجه الحبس

يواجه حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عقوبات جنائية بعد واقعه صفعة محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

ووفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، المادة 85، ينتظر حسين الشحات حال تمسك محمد الشيبي بالتصعيد إلى القضاء عقوبات تصل إلى الحبس لا تقل عن عام.

وجاء نص المادة 85 من قانون الرياضة على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.