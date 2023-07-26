غضب في فرنسا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. تفاصيل

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الاتحاد الأوروبي ينفق مبالغ ضخمة على رعاية نظام كييف بدلاً من إنفاق هذه الأموال على تحسين رفاهية الأوروبيين.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”، "الاتحاد الأوروبي دفع 1.5 مليار يورو شهريًا لنظام زيلينسكي! وهذا مستمر منذ يناير!".

وأضاف أن فرنسا أرسلت بهذه الطريقة 300 مليون يورو إلى كييف هذا الشهر.

وفي وقت سابق، قال فيليبو، إن طلبات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للحصول على إمدادات جديدة من الدبابات والمقاتلات مجنونة.

وكتب فيليبو، عبر “تويتر”: "المزيد والمزيد من الجنون! يطلب زيلينسكي 300 دبابة و80 مقاتلة إف-16 لتسريع الهجوم المضاد. وقريبا قنبلتنا النووية؟.. متى نتوقف عن هذا الجنون؟”.