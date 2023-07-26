بداية التهدئة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الصراع الأوكراني بدأ يدخل مرحلة جديدة بفضل نجاح القوات الروسية في مسرح العمليات.

وقال ريتر، إن “مرحلة خفض التصعيد في أوكرانيا ممكنة فقط بعد أن ألحقت روسيا هزيمة استراتيجية بالجيش الأوكراني.. وهذا يحدث بالفعل الآن ونحن نتحدث".

وأوضح أن “طرقًا أخرى لحل الأزمة الحالية مستحيلة بسبب رفض نظام كييف للتفاوض”.

ولفت ريتر الانتباه إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بين أفرادها، وأن محاولتها شن هجوم مضاد فشلت فشلاً ذريعاً.

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي يمكنه بسهولة الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف إذا لزم الأمر، وبالتالي إنهاء الحرب.

وقال ماكجريجور: "الولايات المتحدة لن تتوقف حتى يصبح من غير الممكن إنكار انتصار موسكو .. وقد ينتهي الأمر بالدبابات الروسية في كييف".

وأوضح أن “البيت الأبيض لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع في أوكرانيا، لذا فهم يؤخرون تسويته”.

وحذر ماكجريجور، من أن نظام كييف لم يعد لديه فرصة للنجاح حتى مع التسليم الجديد لمعدات الناتو.