عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية التهدئة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الصراع الأوكراني بدأ يدخل مرحلة جديدة بفضل نجاح القوات الروسية في مسرح العمليات.

وقال ريتر، إن “مرحلة خفض التصعيد في أوكرانيا ممكنة فقط بعد أن ألحقت روسيا هزيمة استراتيجية بالجيش الأوكراني.. وهذا يحدث بالفعل الآن ونحن نتحدث".

وأوضح أن “طرقًا أخرى لحل الأزمة الحالية مستحيلة بسبب رفض نظام كييف للتفاوض”.

ولفت ريتر الانتباه إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بين أفرادها، وأن محاولتها شن هجوم مضاد فشلت فشلاً ذريعاً.

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي يمكنه بسهولة الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف إذا لزم الأمر، وبالتالي إنهاء الحرب.

وقال ماكجريجور: "الولايات المتحدة لن تتوقف حتى يصبح من غير الممكن إنكار انتصار موسكو .. وقد ينتهي الأمر بالدبابات الروسية في كييف".

غضب في فرنسا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. تفاصيل

لتجنب حرب عالمية.. دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو

وأوضح أن “البيت الأبيض لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع في أوكرانيا، لذا فهم يؤخرون تسويته”.

وحذر ماكجريجور، من أن نظام كييف لم يعد لديه فرصة للنجاح حتى مع التسليم الجديد لمعدات الناتو.

كييف الصراع الأوكراني القوات الروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

موضوعات متعلقة

غضب في فرنسا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. تفاصيل

لتجنب حرب عالمية.. دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو

تعرف على العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في النيجر

بيان عاجل من السويد بشأن حوادث حرق المصحف الأخيرة

الدبابات الروسية يمكنها دخول كييف.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي

آخر التطورات في النيجر.. الرئيس بازوم يرفض التوقيع على استقالته

زيلينسكي يتلقي ضربة قوية بشأن "حلم" السيطرة علي شبه جزيرة القرم

تركيا.. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

ترشيحاتنا

وزير التعليم يشهد توقيع بيان قمة رؤساء دول أفريقيا لرأس المال البشري بتنزانيا

مدرب السد القطري: نسعى للفوز على الوداد بالبطولة العربية

اليونان تخلى مدينتين.. الأقمار الصناعية والخرائط تكشف مدى الضرر بسبب حرائق الغابات

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 .. بالدرجات والنسبة المئوية

تدشين طائرة مسيّرة حديثة بدون طيار UAV في عمان

للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.. رئيس جنوب إفريقيا يصل مدينة سان بطرسبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ