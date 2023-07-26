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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفيش 99% بالثانوية العامة.. مفاجأة للطلاب قبل إعلان النتيجة

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن النسبة التي حققتها الطالبة الأولى في الثانوية الأزهرية بأكثر من 99% غير موجودة في الثانوية العامة، لطبيعة امتحانات الثانوية العامة التي تعتمد على الاختيار من المتعدد مما لا يتيح للطالب تحقيق تلك النسبة، مؤكدا أنها ظاهرة صحية، معلقًا :" مفيش 99% بالثانوية العامة تاني".

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

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إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء .. والأوائل من الأرياف | فيديو


وطمأن رفعت فياض، طلاب الثانوية العامة، بأن نسبة النجاح في مادة الكيمياء تبلغ 89.8 %، وفي مادة التاريخ بلغت 90%، وفقا لتأكيدات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.


وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن إجمالي أوائل الثانوية العامة، 36 طالبا وطالبة في 3 شعب، وسيتم إعلان أسماء الأوائل قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ24 ساعة، لافتا إلى أن أوائل الثانوية العامة من حقهم الالتحاق بأي كلية يختارونها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

الثانوية العامة التعليم الثانوية الازهرية وزير التربية والتعليم رضا حجازى

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