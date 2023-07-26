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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في فعاليات التصفيات الداخلية بالجامعة اليابانية

خلال الورشة
خلال الورشة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في فعاليات التصفيات الداخلية لمسابقات المشروعات التنموية بمبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة المصرية-اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار متابعة الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- للتصفيات الداخلية في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المشاركة في المبادرة للعام الجامعي 2022-2023.

وأكد الدكتور محمد علاء، المشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، في كلمته التي القتها نيابة عنه أ. عائشة غنيمي اقتصادي أول والمدير التنفيذي للمبادرة بالوزارة، أهمية مشاركة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في العام الجامعي الثاني للمبادرة 2022-2023 .

 

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و تعميم الاستفادة على الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة عن طريق تبادل الخبرات والتقنيات التكنولوجية و الأبحاث العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، كما تم التأكيد على الترحيب بمشاركة الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة في إعداد المشروعات التنموية، مما يتكامل مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ويعزز من خلق طاقات إبداعية متميزة نابعة من تكامل الثقافات والأفكار في القارة الأفريقية، الأمر الذي من شأنه إعداد مشروعات قابلة للتطبيق وتعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً.

وأشار علاء إلى مواصلة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات)، بتوفير برامج تدريبية مُكثفة خلال الفترة القادمة للفرق الفائزة في التصفيات الداخلية للجامعات، وذلك في إطار العمل علي تحقيق مزيد من تنمية قدرات ومهارات شباب الجامعات لتمكينهم من إعداد مشروعات تنموية ناجحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع بآليات مُتقدمة، وتعظيم فرص الاستفادة من أفكار الشباب في تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية، مما يخلق منصة خلاقة لأفكار وآراء أكثر تميزاً وإبداعاً على مستوى الجامعات المشاركة في المسابقات وتعزيز إشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية- اليابانية بدور مبادرة شباب من أجل التنمية في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع لصياغة مشروعات تنموية تحقق أهداف الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة. وأفاد بأن استراتيجية الجامعة 2025 تتضمن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وأشار الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، إلى قيام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب المصريين وغير المصريين من الدول الأفريقية الشقيقة في سبيل القيام بأنشطة بحثية وتطبيقية فى مجال التنمية المستدامة.

كما استعرضت الدكتورة منى جمال الدين، مُنسق المبادرة بالجامعة موضوعات المشروعات التنموية المقدمة من الطلاب والتي تندرج تحت مظلة التنمية البيئة المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء والتنمية البيئة المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف الجامعة تتلاقي مع أهداف المبادرة من حيث تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لشباب الجامعات المبدعين والمُبتكرين.

وكانت التصفيات ما قبل النهائية لمسابقات مساري المشروعات التنموية وأوراق السياسات بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الأكاديمي 2022-2023، قد تم إطلاقها تحت رعاية وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات) وذلك تمهيداً لعقد تدريبات مكثفة للفرق الفائزة وتأهيليهم لمرحلة لتصفيات النهائية على المستوي القومي وإعلان المراكز الخمس الأولى الفائزة على مستوى الجامعات خلال شهر أغسطس المقبل.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال المشروعات التنموية اخبار مصر المعهد القومى للحوكمة Finance Real Estate

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