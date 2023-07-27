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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسى يسعى لتحفيز الطلاب على التفوق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى التى تجلت فى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

 

وقالت “السيد” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسى تستهدف تخريج جيل واعد قادر على مواجهة التحديات وتحفيز جميع الطلاب على السعي والتفوق للحصول على مناصب قيادية فى الدولة، موجة رساله لأهالى طلاب الثانوية العامة"كلية طب وهندسة ليستا كليات القمة وبلاش تزعلوا وتضايقوا أبناءكم".

 أهالي طلاب الثانوية العامة

وأضافت لـ"صدي البلد"، أن شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة محدودة وهي طب اسنان وهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى داخل هذه الكليات ولكن الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية هي الآن في القمة، حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تكون فرص عمله في الداخل والخارج متاحة.

وعن المطالب بخفض التنسيق بسبب هبوط مجاميع الثانوية العامة قالت النائبة، إن نسب التنسيق في جميع الكليات تتراجع تلقائيا حال انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتابعت حديثها: “يجيب النظر إلى الكليات التي لها مجالات أخرى ليس بشرط هندسة او طب مش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها علي الحيط”.

ووجهت رسالة أخرى إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: اعلم جيدا قدر الأعباء التي تحملها الأهالي من أعباء مالية وجسدية وغيرها ولكن هناك عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز واحمد زويل وغيرهم.

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