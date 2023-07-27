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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد عن إمكانية غناء ديو مع فضل شاكر : لن أتردد لو عمل مناسب

ديانا حداد
ديانا حداد

وجه أحد معجبي ديانا حداد سؤالا لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام عن إمكانية تعاونها مع فضل شاكر في ديو غنائي.

وردت ديانا قائلة:"حبيبي وأخويا فضل شاكر لو وجدنا العمل المناسب لن أتردد". 

وكانت قد أحيت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد حفل زفاف في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبو ظبي.

ديانا التي قدمت عددا من الأغاني الشهيرة للزفاف والتي خطفت بها الحاضرين، أبهرتهم أيضا بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل بدون أكمام ، إضافة إلى المجوهرات الخاطفة التي ارتدتها باللون الفضي والأزرق.

وحرصت المطربة الكبيرة على أن تشارك جمهورها أجواء الحفل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد حرصت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد على قضاء عطلتها الصيفية في تايلاند  والتنقل بين أكثر من مدينة وزيارة أكثر من محمية.

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وخلال أيامها الأولى هناك ذهبت الي محمية خاصة بالفيلة لتستمتع بالطبيعة وقامت بملاعبة الفيلة، ولكن ارعبوها وفي رد فعل غير متوقع منها هربت وتركتهم.

وعلى الرغم من ذلك حرصت على أن تلتقط عددا من الصور معهم لتوثيق تلك الرحلة الممتعة.

ومن المقرر ان ستستكمل "ديانا" الاجازه الصيفيه بين أمريكا وأوروبا.

وبعد تلك النجاحات الكبيرة التي حققتها برنسيسة الغناء العربي وتصدر أغنيتها يمك مزاجى تريند يوتيوب واقترابها من الـ٢ مليون مشاهدة، تستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

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