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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت فوشيا على البحر.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

ميريهان حسين
ميريهان حسين

تألقت الفنانة ميريهان حسين في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


 

وخطفت  ميريهان حسين الأنظار بإطلالة لافتة، مرتدية جمبسوت باللون الفوشيا من علي البحر ، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها واعتمدت تسريحة شعر مميزة .


 

كانت الفنانة ميريهان حسين قد أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حديستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمةدي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".

اعتزالها الفن تسريحة شعر مميزة ميريهان حسين اللون الفوشيا أحدث ظهور

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