أمناء الحوار الوطني: تشكيل لجان إعداد وصياغة مخرجات ونتائج الجلسات

أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات المصغرة في الحوار الوطني تستهدف صياغة ما تم التوصل إليه من نقاش في الجلسات العامة .

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" مجلس الأمناء رأى أهمية تشكيل لجان إعداد وصياغة مخرجات ونتائج جلسات الحوار الوطني ".

وأضاف جمال الكشكي:" اللجان المصغرة مكونة من بها من 10 لـ 15 شخصية من المتخصصين وتراعي توازن التمثيل من مختلف الأطياف".

ولفت جمال الكشكي:" اللجان المصغرة ترفع المخرجات والنتائج لمجلس الأمناء ومجلس الأمناء يقوم برفع هذه التوصيات والمخرجات إلى الرئيس السيسي".

وتابع جمال الكشكي:" مجلس الأمناء لا يرفع لرئيس الجمهورية وجهة نظر واحدة في أي قضية ويتم رفع اكثر من وجهة نظر ".