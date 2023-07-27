ديانا حداد تكشف عن أصعب لحظات حياتها

وجه أحد معجبي ديانا حداد سؤالا لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام عن أصعب لحظات حياتها.

وردت ديانا قائلة: وفاة والدتي ووالدي الله يرحمهم.

وكانت قد أحيت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد حفل زفاف في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبو ظبي.



ديانا التي قدمت عددا من الأغاني الشهيرة للزفاف والتي خطفت بها الحاضرين، أبهرتهم أيضا بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل بدون أكمام ، إضافة إلى المجوهرات الخاطفة التي ارتدتها باللون الفضي والأزرق.

وحرصت المطربة الكبيرة على أن تشارك جمهورها أجواء الحفل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد حرصت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد على قضاء عطلتها الصيفية في تايلاند والتنقل بين أكثر من مدينة وزيارة أكثر من محمية.