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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه.. تعرف على أفضل الأعمال الروائية للكاتب أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

يصادف اليوم 27 يوليو ميلاد الكاتب أسامة أنور عكاشة، الذي اشتهر بكتاباته عن هويتنا المصرية، كما اشتهرت كتاباته ببعض العبارات المحفورة في الأذهان، كما أنه "ملك الدراما" الذي غرد منفردًا بأعماله التي لم يستطع أحد منافسته فيها.

أحلام فى برج بابل

صدرت عام 1984 هذه الرواية تتناول حياة رجل ترك القاهرة كلها ليبحث عن ميلاد جديد له عبر واقع حلم ظل يراوده وهو البحث عن برج بابل، وتسوقه أيام الاكتشاف الى المكان المنشود، حيث يبدو البرج بعيدا بعيدا كخاطر يخفق فى لجة الزمن، وخلال موقعه الجديد يحاول أن يتعرف على معنى وجوده فى الحياة وحين لا يجد جوابا صريحا يتسرب داخله تيار بارد من رعب وحشى يتخلق فى رحم الوحدة.

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سوناتا لتشرين
بجرأة الكاتب المميزة قدم رواية في قمة الروعة تحدث فيها عن حيتان السلطة والإعلام بشكل واضح ، جعلك تشاهد الأحداث قبل لأن تقرأها بذكائه المميز في سرد الدراما ، رواية مليئة بالحب والغدر والأمل والندم ، كثيرا من المشاعر المتضاربة سوف تجدها نسيج لهذا العمل الروائي الناجح من قبل الكاتب المبدع ، سوف تستمتع كثيرا بقراءة هذه الرواية والتي قد لا تأخذ وقت كبير منك في قراءتها .

جنة مجنون
رحلة مع الجنون ولكن باستخدام العقل المفكر سوف تكون مع هذه الرواية المميزة والتي اهتمت بعلم النفس ، لم يكثر الكاتب أسامة أنور عكاشة في هذه الرواية الشخصيات ، فكانت الشخصيات محدودة ، اعتمد على الاهتمام بالشق النفسي ، ويبحث مع القارئ خلال الرواية عن الجنون ومن هو المجنون ومن العاقل ، سوف تكون رحلة رائعة مع هذه الرواية القصيرة التي من الممكن الانتهاء منها في جلسة واحدة

 

الناس اللي في الثالث
عمل روائي مسرحي في قمة الروعة قام الكاتب بتوصيف مأساة الإنسان في دول العالم الثالث حيث الجهل والمرض وسلب الحرية ، وتحكم الحكام والعسكريين كما لو انه ينقل صورة حقيقية يعاني منها سكان العالم الثالث بالفعل ، وحتى وان كانت قد تم عملها مسرحية بالفعل إلا أنها بعيدة عن العرض العام إلى الآن لما بها من أمور شائكة مع الرقابة والحكومة .

تباريح خريفية

هو عبارة عن نصوص نثرية "وجدنية" صدرت عام 1997م، تحتوى على عدد من الخواطر الوجدانية لحالات النفس البشرية، مليئة بالشجن الممزوج بلغة شاعرية مميزة، ومن أبرز تلك الخواطر: "لم تعد، على الرمال، صفقة، السبب، انكسار، لون".

أسامة أنور عكاشة الكاتب أسامة أنور عكاشة هويتنا المصرية دول العالم الثالث سكان العالم

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