بحضور أشرف ذكي وخالد جلال.. تشييع جثمان الشاعر الراحل شوقي حجاب

شيعت أسرة الشاعر الراحل شوقى حجاب، جثمانه عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد.

وحضر صلاة الجنازة على الشاعر شوقى حجاب كل من الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة سلوى محمد على، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج أشرف فايق، المنتج عمرو الصيفى، وحيات الشيمى، محمد عبد الحافظ ناصف، المخرج المسرحى عمرو قابيل، وغيرهم.

توفي اليوم الشاعر الكبير شوقي حجاب، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. تعرض حجاب خلال الفترة الأخيرة إلى أزمة صحية استدعت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن رحل عنّا اليوم.

وُلد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وهو شاعر ومخرج مصري. تربى حجاب في بيت ينبض بالثقافة، فكان والده يكتب الشعر ويقتني الكتب ويحب الثقافة، بينما كانت والدته متعلمة تقرأ وتملك خيالًا خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحكايات.

تعلم حجاب عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كلٌ من والده وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب. ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل. درس حجاب أيضًا الإخراج في معهد السينما ومارسه.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في عام 2021، كما أصدر في عام 2019 ديوانين شعريين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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