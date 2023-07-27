تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 27 يوليو، حتى الإثنين المقبل 30 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع بداية انكسار وقلة حدة للموجة من السبت المقبل.

طقس الخميس 27 يوليو

شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.





حالة الطقس الجمعة 28 يوليو





تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.





حالة الطقس من السبت 29 يوليو إلى الإثنين 31 يوليو





تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة اليوم الخميس على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



حالة الطقس



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 27 والعظمى 40



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 27 والعظمى 40



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 41



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 42



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 41



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 31 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 40



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 41



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 45