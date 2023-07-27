الخيار الجيد والأوفر بنسبة 50% للكهرباء .. مميزات إستخدام المكيف الصحراوي

يعد المكيف الصحراوي خيارًا رائعًا لجميع من لديهم ميزانية محدودة ، في حين أن مكيفات الهواء هي الخيار المناسب للمكاتب والشركات والأماكن الفسيحة والقاعات أو لجميع الأشخاص الذين يفضلون الحصول على غرفة باردة، تستهلك أجهزة التكييف مزيدًا من الطاقة مقارنة بمبردات الهواء التى تعد أكثر اخضرارًا وتسهم انبعاثات الغاز من مكيف الهواء في تلوث الهواء، وفقا لما نشره موقع paytm.

من جانبة أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، مميزات استخدام المكيف الصحراوي، ضمن حرص الجهاز على توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للمكيف الصحراوي خاصة فى المناطق التى تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال، وزيادة أسعار التكييفات الأخرى.

وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن من أهم مميزات المكيف صحراوي ما يلي:

مميزات للمكيف الصحراوي

المكيف الصحراوي يوفير في استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمكيف الاعتيادي. تبريد طبيعي باستخدام مياه التبريد وبدون الحاجة لغازات التبريد الضارة. يعمل بكفاءة عالية حتى في درجات الحرارة المرتفعة جداً التي تصل إلى 55 درجة مئوية. يقوم بترطيب الجو أثناء عملية التبريد مما يجعله أكثر راحة. المكيف الصحراوي تكلفة تركيبه أقل من المكيف العادي لعدم الحاجة لوحدات خارجية. المكيف الصحراوي طول العمر الافتراضي له أعلى بكثير من المكيف العادي. صيانته أسهل وأقل تكلفة من المكيف التقليدي. المكيف الصحراوي صديق للبيئة ولا يستخدم مواد ضارة مثل الفريون.

لذلك يعد المكيف الصحراوي خياراً مثالياً للمناخ الحار والجاف وخاصة في المناطق الصحراوية.