الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت 9 مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن القوات اعتقلت 6 مطلوبين فلسطينيين من قرى حلحول والدرة والفوار ومخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت مطلوبين اثنين من مدينة الخليل.

وزعم المتحدث باسم الجيش أن القوات عثرت على أسلحة وذخيرة خلال عمليات الاعتقال في الخليل.

وفي مخيم عقبة جبر، اعتقلت قوات الجيش فلسطينيًا واحدًا، وخلال عملية الاعتقال وقعت مواجهات وإلقاء عبوات ورشق بالحجارة دون وقوع إصابات.

وفي قلقيلية وقعت مواجهات وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الجيش، ما أسفر عن استشهاد طفل فلسطيني، والجيش يحقق في ملابسات الحادث.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنه جرى نقل المعتقلين إلى مزيد من التحقيق، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.