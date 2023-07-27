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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. القومي للمرأة ينفذ تدريب ريادة الأعمال في الغربية

صدى البلد

في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، نفذ المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدريب ريادة الأعمال بقرية كفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2023، واستهدف سيدات القرية اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدوية. 
   

هذا وقد هدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة، منها التوعية المالية، وكيفية التسويق للمشروع والتسعير، وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

وعلى هامش التدريب، تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة على مدار يومي 23 و24 يوليو 2023 في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية". 

ويعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلى العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
    

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