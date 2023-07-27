بعد وفاة سعيد بن زايد.. بيان عاجل من حاكم دبي

نعى ديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية.



وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية :" بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".



واضاف البيان :" ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعموم آل نهيان ، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته".



كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة دبي لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو.



