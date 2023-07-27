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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضربة البداية.. أوسوريو يتحدى رونالدو| وعمر جابر: الزمالك مرشح لحصد البطولة العربية

الزمالك والنصر السعودي
الزمالك والنصر السعودي

يفتتح فريق الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يواجه الشباب السعودي يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإتحاد المنستيري توجيه أوسوريو المدير الفني العديد من الرسائل قبل ضربة البداية غدا فى البطولة العربية.  
 

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مدرب الزمالك: لن نغير طريقتنا أمام النصر السعودي 

في البداية أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة فريق الاتحاد  المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني لنادي الزمالك “المنافس فريق يبنى نفسه، وتعاقد مع  مدرب جديد، وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك  يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة”.

وتابع أوسوريو “هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة”.

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني لفريق الزمالك: الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة”.

وتابع أوسوريو : نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة  الفارق في الزمالك مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر.

وقال المدير الفني :المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبا أمام 11 لاعبا وسنخوض مباراة الزمالك أمام النصر السعودي أيضا بنفس  طريقتنا ولن نغيرها، و كل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب.

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك قال : حمزة لاعب مميز في  الكرات العالية وسريع وأجاد في  مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة لنادي الزمالك في الدوري  نظرا لمرض نجله  وسفره إلى تونس .

وأضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد  وسجل أهدافا مؤثرة وقادر على صنع  الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا : فزت في 9 مباريات مع الزمالك، وتعادلنا في مباراتين، وخسرنا مباراة واحدة ، في ظل الظروف التي يمر بها النادي ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية".

وعن دخول الزمالك البطولة العربية دون صفقات قال: بالنسبة لي كنت مجبراً على التعامل مع هذه الظروف والوضع الراهن، واستطعت أن أوظف بعض اللاعبين في مراكز مختلفة"

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الزمالك مرشح لحصد البطولة العربية 

من جانبه أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحا للمنافسة.

وأضاف عمر جابر  في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل لقاء الاتحاد المنستيري: جاهزون للبطولة العربية ونهاية الموسم وستكون دفعة قوية لنا، ولدينا إصرار وعزيمة قوية لتحقيق الهدف لأن الزمالك يكون مرشحا للمنافسة بقوة على اللقب.

وفيما يخص قرار محمد عبد الشافي بالاعتزال قال : عبد الشافي قدوة ونتمنى له التوفيق خاصة وأنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرا".

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