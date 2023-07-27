أمريكا: قلقون للغاية من تصاعد العنف بالضفة الغربية

قال نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إنهم قلقون للغاية من مستوى العنف في الضفة الغربية.

وأضاف: نحث الأطراف على اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة كل أشكال العنف.

وتابع: قلقون من الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير إسرائيلي إلى المسجد الأقصى.

وأكد نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، أنه لا ينبغي استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية وندعو لاحترام قدسيته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المندوب الفلسطيني بمجلس الأمن، إن إسرائيل تريد أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين.