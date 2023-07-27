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ديني

أجساد أم أرواح .. كيف كانت هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج؟

هيئة الرسول والأنبياء
هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج

كيف كانت هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج

وقال مرزوق من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بيان هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج: هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج عليهم صلوات الله وسلامه رداً على سائل يقول: عندما أسرى بالنبي صلي الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس فهل بعث الأنبياء بأرواحهم وأجسادهم لهذه الصلاة، وكذلك التقاء النبي صلي الله عليه وسلم ببعض الأنبياء عندما عرج به إلى السموات أكانوا بأجسامهم وأرواحهم؟

وأجاب مرزوق إلى أنه قد ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء والمعراج على النحو التالي .

أولا: رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، ورد عند مسلم في صحيحه ومررت على موسى عليه السلام وهو قائم يصلى في قبره.

ثانيا: التقى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا في بيت المقدس وصلى بهم إماما كما صح الحديث بذلك.

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ثالثا: التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء في السماوات العلا وذلك على النحو التالي: في الأولى آدم، وفي الثانية ابني الخالة عيسى ويحيي عليهما السلام ، وفي الثالثة يوسف عليه السلام ، في الرابعة إدريس عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم( ورفعناه مكانا عليا )، وفي الخامسة هارون عليه السلام .. وفي السادسة موسى عليه السلام وفي السابعة إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور .. ورد هذا في بعض روايات الصحيح ..

وأكد العالم الأزهري: لقد كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم لهم جميعا عليهم السلام بأرواحهم ماعدا عيسى عليه السلام الذي كان بروحه وجسده لأنه رفع إلى السماء بروحه وجسده، هذا وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، هذا هو الصحيح والمشهور والراجح في ذلك الموضوع.

ولفت إلى أن الأمر كله قائم على المعجزة والإعجاز لهذا قال تعالى في أول سورة الإسراء ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله )، مشددا: كانت هذه الرحلة رحلة تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له عما أصابه من حزن لموت عمه أبي طالب وزوجه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها .

ليلة الإسراء والمعراج هيئة الرسول والأنبياء ليلة الإسراء والمعراج الدكتور مختار مرزوق جامعة الأزهر بيت المقدس

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