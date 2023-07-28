كل ما تريد معرفته عن موبايل OnePlus Open القابل للطي القادم

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus لإطلاق أول هاتف قابل للطي بحمل علامتها التجارية وسيكون باسم تجاري OnePlus Open حيث شاركت العلامة التجارية تغريدة أمس تنوه فيها عن الاسم الجديد.

جاء ذلك الكشف بالتزامن مع كشف شركة سامسونج النقاب عن جيلها الخامس من موبايلات Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5. وقد ظهر هاتف OnePlus القابل للطي الجديد بالفعل في عدد من الصور الدعائية المسربة وأيضا من خلال تسريب كافة مواصفاته الفنية وإمكانياته، إليك في السطور التالية كل ما جاء عنه.

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مواصفات OnePlus Open

بعد فترة من التكهنات الخاصة باسم الجهاز القابل للطي الأول من "وان بلس" وانتشار شائعات تقول أنه يحمل اسم OnePlus Fold أو OnePlus V Fold، جاءت تغريدة الشركة الأحدث لتعلن أن الاسم هو Open وتقول بوضوح ‘We OPEN where other FOLD’ والمعنى يحمل تلاعب بالألفاظ والأسماء التجارية، ولكن الجملة بالعربية يعني أننا نفتح Open في الوقت الآخرين فيه يغلقون Fold.

لا تزال التفاصيل الأخرى حول OnePlus Open غير معروفة، ولكن وفقًا للعروض التي تم تسريبها ، فإن OnePlus Open لديه شاشة طويلة ودرجة سمك رفيعة، تحتوي اللوحة الخلفية الجلدية على وحدة كاميرا دائرية بارزة تحمل علامة Hasselblad التجارية وتضم مستشعرين، واحد بدقة 48 ميجابكسل والآخر عدسة زووم منظار بدقة 64 ميجابكسل.

بالنسبة للمواصفات الأساسية الأخرى ، هناك تأكيدات بأنه يتميز بشاشة خارجية مقاس 6.3 بوصة وشاشات داخلية مقاس 7.8 بوصة ، مع شاشات نوع AMOLED ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سيعمل OnePlus Open بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح فئة Snapdragon 8 Gen 2 المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت. يقال إنه سيتم دعمه ببطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 67 وات.