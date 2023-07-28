منال حمدي السيد: مصر أول بلد يحصل على شهادة التخلص من فيروس سي..فيديو

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر أول بلد يحصل على شهادة التخلص من فيروس سي والفيروسات الكبدية عموما.



وأضافت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، على قناة "سي بي سي"،: "الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في مجال إنتاج أدوية وعلاج فيروس سي".

وأشارت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،: "مصر حققت تجربة رائدة في مواجهة فيروس سي منذ عام 2014"، موضحه: "حملة 100 مليون صحة السبب الرئيسي في القضاء على فيروس سي".

وأوضحت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافكة الفيروسات الكبدية،: "تجربة مصر في القضاء على فيروس سي فريدة من نوعها عالميا"، مشيرة: "تجربة الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي والتعامل معه تدرس عالميا".