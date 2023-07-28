عاشر الجمهورية بالثانوية الأزهرية من بني سويف: كنت ابدأ مذاكرتي بقراءة القرآن الكريم

قال محمود سعد حسين، العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية، أنه كان يبدأ مذاكرته بقراءة ورد من القرآن الكريم، وهو ما كان يسهل له عملية المذاكرة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف محمود، انه يعيش مع اسرته في القاهرة، واسرته مكونه من الأب ويعمل محام بوزارة المالية والأم معلمة، وله ٤ اشقاء ترتيبه الثاني بينهم، بعد شقيقته الكبرى وهي دكتورة بجامعة الأزهر.

واوضح، أنه حصل على الثانوية الازهرية من معهد صفط اللبن بمحافظة الجيزة، حيث محل اقامته مع اسرته، بينما ترجع اصوله لمحافظة بني سويف حيث يكون حاليا بمنزل العائلة بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا ببني سويف.

وأشار الى انه كان يتوقع ان يكون من ضمن اوائل الجمهورية، لكن اختلف توقعه مع اعلان اسماء الاوائل الثلاث، امس، دون ان يجد اسمه بينهم، وكانت أكثر أمانيه قبل ساعة من إعلان أسماء الأوائل، اليوم، ان يحصل على مجموعه يساعده على الإلتحاق بالكلية التي كان يحلم بها وهي كلية الطب البشري.

وتابع "محمود" قائلا: إنه تلقى اتصالا من أحد معلميه اليوم أخبره باأه تم نشر كشوف أسماء أوائل الجمهورية، التي تتضمن اسمه بالمركز العاشر مكرر، ومع انتهاء المكالمه امتلأ المنزل بالزغاريد والتهاني فرحا بتلقيه الخبر وهو وسط عائلتي بالقرية محل إقامتي حاليا.

ووجه محمود، رسالة إلى زملائه المقبلين على الثانوية الازهرية في العام المقبل، ناصحا إياهم بضرورة التركيز منذ بداية العام والإكثار من ترديد الأذكار والمحافظة على الصلاة في اوقاتها، وتثبيت ورد يومي من القران الكريم يقوم بقراءته قبل بدء المذاكرة.