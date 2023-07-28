أخبار السيارات| سعر أرخص أنواع هيونداي موديل 2024.. استمرار اشتعال سفينة تحمل 2857 عربة متجهة إلى مصر قرب هولندا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
السعر الرسمي لـ هوندا اكورد الجديدة بالسوق المصري .. صور
تعتبر السيارة هوندا اكورد واحدة من اشهر السيارات التي يقدمها الصانع الياباني في السوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى طرازات الفئة الواحدة، مع اطلالة السيدان ذات المظهر الرياضي، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.
استمرار اشتعال سفينة تحمل 2857 سيارة متجهة إلى مصر قرب هولندا.. فيديو
اشتعلت النيران في سفينة الشحن السريع Fremantle Highway في منتصف ليل الثلاثاء قبالة الساحل الهولندي، كانت تحمل ما يقرب من 3000 سيارة، وكانت السفينة متوجهة من ألمانيا إلى مصر عندما اندلع الحريق، وترجح التقارير الأولية أسباب اشتعالها بسبب سيارة كهربائية غير محددة.
سعر ستروين C5 الشكل الجديد موديل 2023 في مصر.. صور
استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصري بالكثير من اصداراتها المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان،أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ابرزها النسخة C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.
أحدث سعر لـ فيات سينا في سوق المستعمل
تعتبر السيارة فيات سيينا موديل 2001 أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وشهدت أسعارها عدة تحديثات.
أغلى سيارات BMW في مصر.. أحدث أسعار الفئة السابعة موديل 2023
شهدت الأيام الماضية من شهر يوليو بعض الزيادات السعرية لسيارات BMW المقدمة بالسوق المصري، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد اصدارات الفئة السابعة التي تعد الأغلى سعرًا في مصر والمقدمة من العملاق الألماني، أي زيادات جديدة بل احتفظت بالأسعار الرسمية وفقًا لآخر قائمة سعرية.
5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه
شهد السوق المصري تنوعاً كبيراً في إصدارات السيارات الجديدة، والتي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.
سعر أرخص سيارات هيونداي موديل 2024 في مصر
تقدم العلامة التجارية هيونداي باقة من السيارات في السوق المصرية في مقدمتها السيارة الاقتصادية الشهيرة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 .