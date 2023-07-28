أخبار السيارات| سعر أرخص أنواع هيونداي موديل 2024.. استمرار اشتعال سفينة تحمل 2857 عربة متجهة إلى مصر قرب هولندا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة هوندا اكورد واحدة من اشهر السيارات التي يقدمها الصانع الياباني في السوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى طرازات الفئة الواحدة، مع اطلالة السيدان ذات المظهر الرياضي، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

اشتعلت النيران في سفينة الشحن السريع Fremantle Highway في منتصف ليل الثلاثاء قبالة الساحل الهولندي، كانت تحمل ما يقرب من 3000 سيارة، وكانت السفينة متوجهة من ألمانيا إلى مصر عندما اندلع الحريق، وترجح التقارير الأولية أسباب اشتعالها بسبب سيارة كهربائية غير محددة.

استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصري بالكثير من اصداراتها المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان،أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ابرزها النسخة C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.

تعتبر السيارة فيات سيينا موديل 2001 أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وشهدت أسعارها عدة تحديثات.

شهدت الأيام الماضية من شهر يوليو بعض الزيادات السعرية لسيارات BMW المقدمة بالسوق المصري، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد اصدارات الفئة السابعة التي تعد الأغلى سعرًا في مصر والمقدمة من العملاق الألماني، أي زيادات جديدة بل احتفظت بالأسعار الرسمية وفقًا لآخر قائمة سعرية.

شهد السوق المصري تنوعاً كبيراً في إصدارات السيارات الجديدة، والتي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

تقدم العلامة التجارية هيونداي باقة من السيارات في السوق المصرية في مقدمتها السيارة الاقتصادية الشهيرة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 .