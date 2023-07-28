قلق شديد لدى الجيش الإسرائيلي من رفض الخدمة في سلاح الجو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الجمعة ومن عن قلق شديد لدى الجيش الإسرائيلي من رفض مئات جنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو.

وبحسب الهيئة فقد أعربت مصادر في الجيش الإسرائيلي والدوائر الأمنية عن قلقها الشديد من رفض المئات من جنود الاحتياط اداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو وهيئة الاستخبارات والوحدات الخاصة.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي وقائد سلاح الجو الميجر جنرال "تومير بار" وقادة اخرين، يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في اطار محادثات مع الجنود بهذا غ

الشأن.

وقال بار خلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، إنه يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء"، وانه من المحتمل ان يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش الإسرائيلي ويقظته في الفترة المقبلة.

وشدد على وجوب البقاء على اتم الجاهزية، معربا عن ثقته في قوات الجيش الإسرائيلي.