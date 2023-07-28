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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد الإفريقي: الشراكة مع روسيا لها مستقبل باهر

رئيس الاتحاد الإفريقي
رئيس الاتحاد الإفريقي

قال رئيس الاتحاد الإفريقي إن هناك تعاون فعال بين القارة الإفريقية وروسيا، متابعًا أن ماتم توقيعه من اتفاقيات بالأمس سينعكس بصورة إيجابية على التعاون بين روسيا وإفريقيا.
 

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي أن الشراكة بين روسيا وإفريقيا لها مستقبل باهر، معقبًا أنه يجري تعاون فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي منهمكًا في عملية التحول الاقتصادي وروسيا ستشارك في عملية الاستثمار؛ وبالتالي ستستفيد من الموارد الطائلة الموجودة في إفريقيا.

وأضاف أنه يتم السعي في بناء إفريقيا اقتصاديا واجتماعيًا وجعلها متكاملة مع باقي أنحاء العالم، لافتًا إلى أن ما يخص التكنولوجيا الرقمية أحرزت روسيا في هذا لمجال تقدمًا ملحوظًا ويجب تهيئة موارد بشرية للعمل في هذا المجال من أجل تعزيز والمحافظة على التنمية المستدامة بمشاركة جماهير الشباب.
 

الاتحاد الافريقي القمة الروسية الأفريقية السيسي إفريقيا

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