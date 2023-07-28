الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من أمريكا ورفع الفائدة| تفاصيل

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي إن بي سي عربية”، فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلاً 1950.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1949.80 دولار للأونصة.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو حزيران مع مواصلة الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.



وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.



ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4% في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.



وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.19 دولار وكذلك البلاتين بنفس النسبة إلى 938.85 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 0.5% إلى 1234.21 دولار. ومن المتوقع أن تسجل كل تلك المعادن خسارة أسبوعية.